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«России никто не угрожает»: Лиз Трасс выступила на Генассамблее ООН

«России никто не угрожает»: Лиз Трасс выступила на Генассамблее ООН

Премьер-министр Великобритании заявила, что Лондон увеличит военную помощь Киеву.Премьер Британии Лиз Трасс в своем выступлении на 77-й Генассамблее ООН заявила, что России никто не угрожает, и пообещала сохранить или увеличить военную помощь Киеву.

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