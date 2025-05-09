Русская армия сорвала планы ВСУ и освободила новые рубежи перед перемирием Юлия СоколоваРоссийская армия совершила важный рывок накануне объявленного перемирия, нанеся серьёзный урон украинским войскам и освободив стратегически важные населённые пункты.
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