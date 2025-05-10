Главе ведомства представят доклад по информации об оказании услуг ненадлежащего качества в городе Магнитогорске

В социальных медиа сообщалось, что 9 мая текущего года аттракцион с людьми в одном из парков города Магнитогорска во время катания остановился на высоте, вследствие чего посетители вынуждены были находиться в положении, представляющем угрозу их жизни и здоровью.
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