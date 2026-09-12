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«Реал» выиграл пять матчей из шести после возвращения Моуринью

«Реал» обыграл « Райо Вальекано » (4:1) в матче 5-го тура Ла Лиги . Эта победа стала для «сливочных» пятой после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

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