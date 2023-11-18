Google запускает ИИ-синоптика

Он получил название GraphCast.Компания Google представила новую версию своего искусственного интеллекта для прогнозирования погоды GraphCast, который обучается на основе данных о погоде за последние 40 лет.
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