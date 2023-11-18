Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Кто то думает что у штатов символом страны является Белоголовый орлан? Ошибаетесь у них символ Сип белоголовый. Тем б...Небензя преподал ...
  • Владимир Уфимцев
    Больные там все? Зараза идет на родную Молдову с Запада. И виной всему - эта сука еврейка румынская Санду...Молдавия показала...
  • Олег Тимофеев
    Начало.Скандал в украинс...

Google запускает ИИ-синоптика

Google запускает ИИ-синоптика

Он получил название GraphCast.Компания Google представила новую версию своего искусственного интеллекта для прогнозирования погоды GraphCast, который обучается на основе данных о погоде за последние 40 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх