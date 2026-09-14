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Даниэль Мальдини не провалил тест на алкоголь после ДТП, сообщили в «Кальяри»: «Все тесты дали отрицательный результат»

«Кальяри» опроверг информацию о проваленном тесте на алкоголь Даниэля Мальдини после ДТП. Напомним, прошлой ночью сын экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини попал в автомобильную аварию с участием 2 машин и 6 человек – все они получили легкие травмы: две девушки (20 и 22 лет) и трое молодых людей (19, 20 и 21 года), а также сам Даниэль.

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