Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по сообщению об избиении несовершеннолетнего в Республике Саха (Якутия)

В средствах массовой информации получила распространение видеозапись, на которой зафиксировано, как в Якутии мужчина наносит удары подростку якобы из-за его внешнего вида, а именно верхней одежды яркого цвета.
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