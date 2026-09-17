Чэнь Ханьхуа: выставка "Сокровища Кремля" привлекла внимание Ухани

Выставка "Сокровища Кремля" в Ухане привлекла внимание жителей и гостей города. До 25 октября посетители могут увидеть 129 экспонатов из Музеев Московского Кремля, включая личные вещи и трофеи времён Петра Великого и Екатерины Великой.