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Царьград

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Чэнь Ханьхуа: выставка "Сокровища Кремля" привлекла внимание Ухани

Чэнь Ханьхуа: выставка "Сокровища Кремля" привлекла внимание Ухани

Выставка "Сокровища Кремля" в Ухане привлекла внимание жителей и гостей города. До 25 октября посетители могут увидеть 129 экспонатов из Музеев Московского Кремля, включая личные вещи и трофеи времён Петра Великого и Екатерины Великой.

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