Вашингтон сделал шаг, который в Белом доме называют решающим, а в Пекине - опасным. Трамп подписал документ, названный в честь сенатора Линдси Грэма*, включенного Россией в список террористов и экстремистов.
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Принятие конгрессом и сенатом США «санкций из ада» спустя 40 дней после ухода в мир иной их автора, является ярким и знаковым свидетельством того, что душа этой божьей твари обрела своё кармически обусловленное посмертное пристанище, где ей уготовлена раскалённая до красна "пятизвёздочная" сковорода.