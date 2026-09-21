Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США объявили «адские санкции» России. Китай в ответ сразил Трампа козырем. Пока ничья?

США объявили «адские санкции» России. Китай в ответ сразил Трампа козырем. Пока ничья?

Вашингтон сделал шаг, который в Белом доме называют решающим, а в Пекине - опасным. Трамп подписал документ, названный в честь сенатора Линдси Грэма*, включенного Россией в список террористов и экстремистов.

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Валерий Лазукин

Принятие конгрессом и сенатом США «санкций из ада» спустя 40 дней после ухода в мир иной их автора, является ярким и  знаковым свидетельством того, что душа этой божьей твари обрела своё кармически обусловленное посмертное пристанище, где ей уготовлена раскалённая до красна "пятизвёздочная" сковорода.