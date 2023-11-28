В Костромской области экипаж ДПС вернул домой малолетнего ребенка, гулявшего вечером вдоль трассы

Девочку, идущую вдоль дороги соединяющей Кострому и Ярославль и одетую явно не по погоде заметил экипаж спецвзвода ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Виталия Андронникова и лейтенанта полиции Ильи Муштука.