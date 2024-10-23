Российские ученые разработали систему раннего выявления удаленных пожаров

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Ученые механико-математического факультета ТГУ совместно с Институтом оптики атмосферы СО РАН провели полунатурные эксперименты по распространению полевого пожара и предложили систему раннего выявления удаленных пожаров.
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