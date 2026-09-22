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Россияне стали держать меньше денег на валютных вкладах

Россияне стали держать меньше денег на валютных вкладах

Такая же тенденция сохраняется и в годовом выражении Объем валютных депозитов россиян во втором квартале 2026 года сократился на 6,8%, тогда как рублевые вклады продолжили расти.

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