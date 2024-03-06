Электрокар Dodge Charger Daytona синтезирует звук выхлопа мощного ДВС и оптимизирова...

Электрокар Dodge Charger Daytona синтезирует звук выхлопа мощного ДВС и оптимизирован для гонокНа презентации электрической версии Dodge Charger Daytona представители Stellantis подчеркнули, что пытались наделить машину максимально впечатляющей динамикой, и в меньшей степени задумывались о запасе хода, даже с учётом наличия тяговой батареи ёмкостью около 100 кВт‧ч.