Электрокар Dodge Charger Daytona синтезирует звук выхлопа мощного ДВС и оптимизирова...

Электрокар Dodge Charger Daytona синтезирует звук выхлопа мощного ДВС и оптимизирован для гонокНа презентации электрической версии Dodge Charger Daytona представители Stellantis подчеркнули, что пытались наделить машину максимально впечатляющей динамикой, и в меньшей степени задумывались о запасе хода, даже с учётом наличия тяговой батареи ёмкостью около 100 кВт‧ч.
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