На выставке «Россия» Удмуртию презентовала Ольга Абрамова

Москва. 5 декабря на международной выставке-форуме «Россия» (0+) на ВДНХ прошёл День Удмуртии. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, одним из главных событий дня стала презентация региона и его основных достижений в разных сферах — от экономики и бизнеса до искусства и ИТ-отрасли.