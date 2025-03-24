Орнитолог Коблик: голуби распространяют орнитоз, кормить их нельзя даже в парках

Даже в парковых зонах россиянам нужно отказаться от кормления голубей, так как они распространяют опасные для человека заболевания, предупредил сотрудник зоомузея МГУ, кандидат наук, орнитолог Евгений Коблик.
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