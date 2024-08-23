Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выдано 84 предостережения за нарушения, выявленные с помощью ФГИС «Аргус-Фито»

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проводятся наблюдения за соблюдением контролируемыми лицами обязательных требований при перевозке подкарантинной продукции посредством анализа информации, размещенной в федеральной государственной информационной системе «Аргус-Фито».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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