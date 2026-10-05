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Гендиректор ФХР Курбатов об апелляции ФХР на недопуск России: «Решение CAS будет обязательным к исполнению. Надеемся на лучшее, будем бороться»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов назвал решение, которое будет принято Спортивным арбитражным судом (CAS) по допуску российских сборных, обязательным к исполнению.

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