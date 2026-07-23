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Королев подписал соглашение с Беларусью на годы вперёд

Королев подписал соглашение с Беларусью на годы вперёд

Королев подписал новое соглашение с Беларусью о сотрудничестве на годы вперёд. Документ задаёт вектор совместной работы в промышленности, торговле, науке, образовании, культуре, спорте и молодёжной политике.

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