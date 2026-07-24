В Центробанке призвали не пугать россиян стагфляцией

В Центробанке призвали не злоупотреблять в публичном пространстве термином «стагфляция». Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что этим словом часто пугают людей, хотя без контекста оно может искажать реальную картину в экономике.
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