📹⚡️Штурмовые подразделения ГрВ "Центр" установили физический контроль над Галициновкой на Селидовском ОН и продолжают продвижение в направлении Кураховского водохранилища.
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📹⚡️Штурмовые подразделения ГрВ "Центр" установили физический контроль над Галициновкой на Селидовском ОН и продолжают продвижение в направлении Кураховского водохранилища.