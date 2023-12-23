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Посол Германии констатировал, что Берлину придется сохранить контакты с Москвой

Посол Германии констатировал, что Берлину придется сохранить контакты с Москвой

Берлину придется сохранить контакты с Москвой, несмотря на принципиальные разногласия между Россией и Евросоюзом в фундаментальных вопросах, заявил немецкий посол в РФ Александр Ламбсдорфф в субботу, 23 декабря.

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