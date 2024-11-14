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Не татарин и не грек, просто южный человек

Не татарин и не грек, просто южный человек

Не татарин и не грек, просто южный человек Крым – это наше ещё не всё Бывший город Жданов – Мариуполь и его окрестности, наряду с представителями многих других национальностей, населяют и так называемые мариупольские греки, большинство из которых, на самом деле, урумы.

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