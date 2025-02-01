WSJ: столкнувшийся в Вашингтоне с самолётом вертолёт использовали как «такси»

Военный вертолёт «Чёрный ястреб», который столкнулся 29 января с пассажирским самолётом авиакомпании American Airlines в небе над Вашингтоном, принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку «высокопоставленных лиц и обеспечение непрерывности государственных операций».