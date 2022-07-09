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В Екатеринбурге на месяц перекроют перекрёсток во Втузгородке

В Екатеринбурге на месяц перекроют перекрёсток во Втузгородке

В Екатеринбурге больше, чем на месяц будет перекрыт перекрёсток во Втузгородке. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 28 июля по 31 августа 2022 года для транспорта будет недоступен перекрёсток улицы Студенческой и переулка Чаадаева.

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