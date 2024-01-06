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СИСТЕМА ОБОРОНЫ АУЛОВ У ЧЕРКЕСОВ В XVIII – XIX ВВ. (II)

СИСТЕМА ОБОРОНЫ АУЛОВ У ЧЕРКЕСОВ В XVIII – XIX ВВ. (II)

Если случалось, что противник все-таки настигал черкесов в лесу и уйти от него было уже невозможно, они начинали с ним бой и вели его до тех пор, пока у них сохранялось достаточно сил, чтобы сдерживать неприятелей.

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