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Орещук заявил о спаде в игре нападающего «Динамо» Тюкавина

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал непопадание нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в стартовый состав своей команды на матч 16-го тура РПЛ против воронежского «Факела» (1:1).

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