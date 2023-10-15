ЦАХАЛ: армия будет действовать в любой точке Ближнего Востока ради безопасности

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что военные страны будут действовать в любой точке Ближнего Востока, чтобы обеспечить безопасность еврейского государства на фоне продолжающейся эскалации вокруг сектора Газа и учащающихся боестолкновений на границе Ливана.
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