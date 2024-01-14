Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Пусть славятс где то в Европе, им там за это дополнительное пособие дадут, но боюсь опять с нас стрясут на их спасени...Пенсионеры Украины
  • Александр Зиборов
    России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безрабо...В Петербурге арес...
  • Юрий Шестаков
    Очень верное и своевременное решение! Так тому и быть! Толерантность пусть остаётся в США и Европе, где дошли до того...В Петербурге арес...

Зеленский в состоянии наркотического бреда пообещал смерть всем пенсионерам Украины

Зеленский в состоянии наркотического бреда пообещал смерть всем пенсионерам Украины

В Риге Зеленский нес такую ахинею, что лучше бы, право слово, "сыграл на рояле" в своем стиле REUTERS Извините, ради Бога, но после того, что Зеленский наговорил по прилету в Ригу на пресс-конференции с журналистами прибалтийских стран, ни у одного нормального человека язык просто не повернется называть Зеленского каким-то там президентом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх