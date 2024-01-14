Зеленский в состоянии наркотического бреда пообещал смерть всем пенсионерам Украины

В Риге Зеленский нес такую ахинею, что лучше бы, право слово, "сыграл на рояле" в своем стиле REUTERS Извините, ради Бога, но после того, что Зеленский наговорил по прилету в Ригу на пресс-конференции с журналистами прибалтийских стран, ни у одного нормального человека язык просто не повернется называть Зеленского каким-то там президентом.