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Свое возьмем: как России разбогатеть на экспорте пшеницы

Свое возьмем: как России разбогатеть на экспорте пшеницы

Владимир Путин заявил, что РФ, скорее всего, сохранит за собой первенство по экспорту пшеницы. Тем временем министерство сельского хозяйства США в очередной раз повысило оценку объемов экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023-го – июнь 2024-го).

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