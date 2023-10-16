Свое возьмем: как России разбогатеть на экспорте пшеницы

Владимир Путин заявил, что РФ, скорее всего, сохранит за собой первенство по экспорту пшеницы. Тем временем министерство сельского хозяйства США в очередной раз повысило оценку объемов экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023-го – июнь 2024-го).