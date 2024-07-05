Орбан: председательство Венгрии в ЕС не мандата на переговоры по Украине

Global Look Press/IMAGO/R4924_italyphotopress Председательство Венгрии в Евросоюзе не дает ей мандата на переговоры по Украине, но Будапешт может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.