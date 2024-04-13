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Названы признаки взломанного смартфона

Названы признаки взломанного смартфона

Россиянам подсказали, как определить взлом смартфонаНа то, что смартфон взломан злоумышленниками, могут указывать самые разные факторы, сообщил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин .

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