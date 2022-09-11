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Подразделения ВСУ 35 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

Подразделения ВСУ 35 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска 35 раз за прошедшие сутки наносили удары по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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