Подразделения ВСУ 35 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска 35 раз за прошедшие сутки наносили удары по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Украинские войска 35 раз за прошедшие сутки наносили удары по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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