Что такое затерянный континент и как его снова найти?

Некоторые континенты “пропадают”, и только потом ученые открывают их заново. Почему так происходит? В последние годы все большую популярность для научных исследований приобретает некогда гипотетический материк в Южном полушарии, известный сейчас как Зеландия.
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