Эксперт назвал ошибки, приводящие к взрыву смартфонов

Такие инциденты чаще происходят со старыми моделями телефонов.Эльдар Муртазин, ведущий аналитик компании Mobile Research Group, сообщил, что в России каждый месяц происходит около 10 случаев взрыва смартфонов.
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