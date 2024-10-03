Телеканал «Миллет» и радио «Ватан седасы» этим утром принимали гостя из Татарстана — заместителя премьер-министра республики, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхра

Телеканал «Миллет» и радио «Ватан седасы» этим утром принимали гостя из Татарстана — заместителя премьер-министра республики, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.
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