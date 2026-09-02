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Пропавшую в Грузии 20-летнюю петербурженку нашли мертвой

Пропавшую в Грузии 20-летнюю петербурженку нашли мертвой

20-летнюю Марию из Санкт-Петербурга, пропавшую во время путешествия по Грузии, обнаружили погибшей. Ее тело нашли в реке неподалеку от маршрута к леднику Чалаади, сообщает Incidentia.

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