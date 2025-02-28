Консультант Заговорина: детей не рекомендуется кормить грудью слишком долго

Специалисты не рекомендуют кормить ребенка грудью слишком долго. Хотя в среднем на планете этот срок превышает четыре года, на него ориентироваться нельзя – он учитывает народы Африки, которые кормят грудью долго просто ради выживания, объяснила 360.