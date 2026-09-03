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Интервью Этери Бериашвили: педагог по вокалу и участница «Ну-ка, все вместе!» рассказала, можно ли научить петь любого, и зачем вообще заниматься музыкой

Интервью Этери Бериашвили: педагог по вокалу и участница «Ну-ка, все вместе!» рассказала, можно ли научить петь любого, и зачем вообще заниматься музыкой

Эксклюзив Parents Этери Бериашвили — певица, бессменный член жюри народного музыкального проекта «Ну-ка, все вместе!» и педагог по вокалу.

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