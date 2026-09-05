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В ходе СВО погиб отец пятерых детей из Республики Алтай

В ходе СВО погиб отец пятерых детей из Республики Алтай

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Республики Алтай Арчин Отуков, сообщила во "Вконтакте" администрация Кош-Агачского района.

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