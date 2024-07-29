Великолепие Евгения Весника. Краткие воспоминания

Год примерно спустя после его смерти (время, как всегда, энергично шутит с не желающей молодеть памятью) утром, в воскресенье, телефонная трель прорезала мозг… Особенно жёстко: поскольку, занятый последствиями вчерашнего водочного.
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