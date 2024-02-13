Действующие власти Украины разрушают до основания все, что было в стране, поэтому задача по денацификации "киевского режима" имеет принципиальное значение как для жителей России, так и для самих украинцев.
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