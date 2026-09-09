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Царьград

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Беспилотники повредили электроподстанцию в Геленджике, идет тушение

Беспилотники повредили электроподстанцию в Геленджике, идет тушение

В Геленджике загорелась электроподстанция после атаки беспилотников. Мэр Алексей Богодистов сообщает, что пожар будет потушен в ближайшие часы.

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