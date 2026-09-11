Война для Зеленского отнюдь не бессмысленна

Вскоре после переговоров киевского режима детоубийц с трамповскими пархатыми чертями Витьком да зятьком я где-то (не помню где, но это не так уж и важно) узрела в этих ваших интернетах фразу, что вот-де Зеленский не хочет заключать мир, а хочет продолжать "бессмысленную войну".
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