Война для Зеленского отнюдь не бессмысленна

Вскоре после переговоров киевского режима детоубийц с трамповскими пархатыми чертями Витьком да зятьком я где-то (не помню где, но это не так уж и важно) узрела в этих ваших интернетах фразу, что вот-де Зеленский не хочет заключать мир, а хочет продолжать "бессмысленную войну".