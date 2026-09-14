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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Превосходная речь, Бен». Шарапова похвалила Шелтона после церемонии награждения US Open

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова похвалила Бена Шелтона за его речь после поражения от Александра Зверева в финале US Open (3:6, 6:7(2), 7:5, 2:6).

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