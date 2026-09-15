Массовое отключение горячей воды затронет десятки домов в Клинцах

Отключение запланировано на 17 сентября, под ограничение попадут улицы Свердлова, Гагарина, 8 Марта и другие, а также детские сады №3 и №11, общежитие педагогического колледжа.
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