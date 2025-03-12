Трамп отложил повышение пошлин для Канады через шесть часов после анонса

Трамп после отмены главой Онтарио введения 25-процентных пошлин на импортируемую в США электроэнергию решил отложить повышение тарифов на сталь и алюминий из Канады до 50%, заявил его советник по торговле Наварро Президент Дональд Трамп не планирует повышать вдвое пошлины на продукцию из Канады, заявил в эфире CNBC советник американского лидера по торговле Питер Наварро.