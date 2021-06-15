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«Жалуйтесь в Международную лигу сексуальных реформ». Топ ярких фраз Путина в интервью NBC

«Жалуйтесь в Международную лигу сексуальных реформ». Топ ярких фраз Путина в интервью NBC

Президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом дал большое интервью телекомпании NBC.

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Леонид
Пиндос, как и все западные журнашлюхи, вел себя довольно нагло. Но НАШ выглядел красавчиком! Хотя претензий у меня ко власти воз и маленькая тележка.
Алиса Майская
Видела это интервью. Просто здорово, что у людей на западе была возможность услышать ответы нашего президента: остро, хлестко, четко! Гордость берет за человека, способного так парировать оскорбления, гнусные намеки и грязную ложь, распространяемую о нашей стране! Браво, Владимир Владимирович!
Житель Земли Макаренков
Не услышат. Вырежут, склеют, ка это было не раз, получатся совсем другие ответы.
Марина
к сожалению, вы совершенно правы...НО у нас есть RT и другие каналы, которые распространят ПРАВИЛЬНЫЙ вариант, как это уже не раз было с другими интервью)))
Житель Земли Макаренков
Их тоже притесняют на время показа.

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