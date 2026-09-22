Экспедиция за огурцом: почему в одноэтажной Америке нельзя пешком купить яблоко.

Walmart это, конечно, хорошо, но до него надо еще доехать Голливуд десятилетиями кормит нас идиллией: ровные стриженые лужайки, двухэтажные коттеджи с белыми гаражами, тишина и благолепие.
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