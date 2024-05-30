Минобороны Китая: независимость Тайваня равносильна войне

Независимость Тайваня равносильна войне, заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь. Об этом он сказал на брифинге, комментируя вступление в должность главы тайваньской администрации Лай Циндэ.
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