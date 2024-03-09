Гладков: после атаки ВСУ в селе Безымено повреждена линия газоснабжения

Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали село Безымено Грайворонского городского округа. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, дрон сбросил взрывное устройство на частный жилой дом.
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